Gigi Hadid amoureuse ? Le top inséparable du séduisant Tyler Cameron

Que se trame-t-il entre Gigi Hadid et Tyler Cameron ? Leurs admirateurs respectifs se posent la question suite à leur deuxième rencard. Mardi soir, le top model et le candidat de télé-réalité se sont rendus dans un bar new-yorkais très prisé...

Prétendant de Hannah Brown dans l'émission Bachelorette (version américaine et féminine du Bachelor), Tyler Cameron a visiblement jeté son dévolu sur une autre femme, en la personne de Gigi Hadid ! Mardi 13 août 2019, les deux amis (ou plus si affinités) ont été aperçus à Manhattan. Ils sont allés au Turtle, un bar appartenant à l'acteur Justin Theroux, ex-mari de Jennifer Aniston. Encore bronzée de ses vacances sur l'île de Mykonos, en Grèce, la jolie blonde de 24 ans continue de prendre du bon temps, et en charmante compagnie !

Mardi soir, Gigi et Tyler ont peut-être discuté de mode et de mannequinat. Le jeune homme apparaît sur la nouvelle campagne de la marque de sous-vêtements Mack Weldon. Tyler Cameron a été photographié en boxer et les images embrasent les réseaux sociaux.