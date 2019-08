Gigi Hadid, volée à Mykonos : "Je n'y retournerai jamais"

Gigi Hadid (24 ans) a révélé avoir été victime d'un cambriolage pendant ses vacances en Grèce avec ses soeurs Bella, Alana et Marielle. Le 9 août 2019, l'ex de Zayn Malik a posté une photo sur son deuxième compte Instagram @Gisposable en écrivant : "PS : Ne laissez pas Instagram vous tromper. J'ai été cambriolée. Je n'y retournerai jamais". Visiblement très amère concernant ce vol, la soeur de Bella Hadid (22 ans) recommande même à ses followers de ne pas se rendre à Mykonos. Furieuse, elle conseille à ses abonnés de ne pas se rendre sur l'île et de dépenser leur argent ailleurs : "Je ne recommande pas. Dépensez votre argent ailleurs."

Dieu merci, personne n'a été blessé.

Celle qui a eu récemment un date secret avec Tyler Cameron n'a par ailleurs donné aucune information complémentaire sur ce cambriolage. Son père, Mohammed Hadid, a fait quelques révélations au site TMZ.com sur cette affaire. Il a déclaré que la propriété que ses filles avaient loué à Mykonos avait été cambriolée pendant leur absence et que seuls des "effets personnels" avaient été dérobés. Les cambrioleurs auraient volé de nombreuses affaires y compris des bijoux, sacs à mains ou vêtements des filles du clan Hadid. Gigi soupçonnerait les employés de la maison qui avaient accès à la propriété. Soulagé que ses filles soient saines et sauves, il ajoutait : "Dieu merci, personne n'a été blessé." Selon TMZ.com, cet incident leur a fait écourter leur voyage en Grèce qu'elles avaient organisé pour célébrer l'anniversaire de leur demi-soeur Alana.