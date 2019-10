Gigi Hadid célibataire : elle se sépare de Tyler Cameron

Voilà une histoire qui n'aura pas fait de vieux os. Après deux mois d'ardentes roucoulades, Gigi Hadid a dit au revoir au beau Tyler Cameron. C'est en tout cas ce qu'affirme une source de E! News, expliquant que les tourtereaux volent désormais chacun vers de nouveaux horizons. Une rupture surprise ? Pas vraiment. Invité de Daily Pop un peu plus tôt, le candidat de l'émission The Bachelorette – il avait tenté d'y séduire Hannah Brown – assurait que Gigi "était son amie". "On s'est vu plusieurs fois, précisait-il. Elle est à Paris, elle fait son truc à elle, et elle déchire, donc..."

C'est effectivement un souci d'emploi du temps qui aura eu raison de leur idylle. Gigi Hadid parcourt l'univers à la recherche du moindre catwalk. À l'occasion de la Fashion Week, le jeune modèle de 24 ans a quasiment passé tout le mois de septembre loin des yeux et du coeur de Tyler Cameron. Le duo a été aperçu pour la première fois au début du mois d'août, au Dumbo House de Brooklyn. "Gigi pense que Tyler est vraiment mignon et gentil, et elle adore qu'il soit une oreille aussi attentive, expliquait un proche. Ils s'envoient des messages depuis des semaines et ont prévu de traîner ensemble quand il sera de retour à New York. Ils font les choses progressivement et ont clairement fait comprendre qu'ils étaient tous les deux intéressés." Le jeune homme était d'ailleurs là pour elle, quand elle a enterré sa grand-mère aux Pays-Bas...

Gigi Hadid, "assez agressive"

Sa présence a la Fashion Week parisienne lui aura valu deux déconvenues. Non seulement Gigi Hadid a vu s'envoler en éclats tous ses espoirs concernant Tyler Cameron, mais elle a aussi dû se frotter à un drôle de phénomène français. Marie Benoliel, alias Marie S'Infiltre, a réalisé l'un de ses happenings en s'incrustant dans un défilé Chanel... avant de se faire escorter vers la sortie par une Gigi Hadid "assez agressive". "Elle n'a pas compris mon approche comique, a expliqué l"humoriste au magazine Elle. Gigi est une icône mode, elle est sublime, je comprends sa réaction et continue de l'aimer malgré ça." C'est déjà ça.