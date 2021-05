Megan Fox canon en rose, Demi Lovato transformée... stars ravissantes aux iHeartRadio Music Awards

Les photographes ont également immortalisé la présence de Demi Lovato. Coiffée de cheveux courts et vêtue d'un costume en velours Dundas révélant ses formes, la jolie brune a fait sensation sur le photocall. Elle s'est ensuite changée pour participer à l'hommage rendu à Elton John, lauréat de l'iHeartRadio Icon Award.

Elton John et son mari David Furnish, Megan Thee Stallion et son petit ami Pardison Fontaine qui réalisaient leur tout premier red carpet, ainsi que les chanteuses H.E.R., Doja Cat et Ava Max étaient également de la partie. Enfin, Ariana Grande et The Weeknd ont aussi participé à la cérémonie, mais ont évité le photocall.

Au total, les iHeartRadio Awards 2021 ont décerné près de 50 récompenses. Voici le palmarès :

Chanson de l'année - Blinding Lights, de The Weeknd.

Artiste féminine de l'année - Dua Lipa

Artiste masculin de l'année - The Weeknd

Meilleure collaboration - Savage (Remix), de Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

iHeartRadio Icon Award - Elton John

Meilleur album pop - folklore, de Taylor Swift

Révélation pop de l'année - Doja Cat

Meilleur album de rock alternatif - Tickets To My Downfall, de Machine Gun Kelly

Chanson Hip-Hop de l'année - The Box, de Roddy Ricch

Artiste hip-hop de l'année - Roddy Ricch

Révélation hip-hop de l'année - Roddy Ricch

Album R&B de l'année - Chilombo, de Jhené Aiko

Chanson R&B de l'année - B.S., de Jhené Aiko feat. H.E.R.

Artiste R&B de l'année - H.E.R.

Révélation R&B de l'année - Snoh Aalegra

Album de pop latine/reggaeton de l'année - YHLQMDLG, de Bad Bunny

Chanson de pop latine/reggaeton de l'année - Tusa, de KAROL G et Nicki Minaj

Artiste de pop latine/reggaeton de l'année - J Balvin