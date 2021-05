Megan Fox en bombe : sa robe ne cache pas grand chose

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont officialisé leur relation en juillet 2020, et filent depuis le parfait amour ! Le couple a réalisé une nouvelle apparition publique ce dimanche 23 mai 2021. Pour accompagner son chéri aux Billboard Music Awards, l'actrice a sorti le grand jeu.

C'est au Microsoft Theater, à Los Angeles, qu'a eu lieu la cérémonie des Billboard Music Awards. Megan Fox et Machine Gun Kelly comptaient parmi les célébrités présentes. Vêtus de tenues presque assorties pour l'occasion, l'actrice de 35 ans et son compagnon ont pris un malin plaisir à poser sur le tapis rouge ainsi qu'en coulisses. Megan et Colson (le vrai prénom de Machine Gun Kelly) se sont même embrassés devant les photographes, un acte dont a profité ce dernier pour révéler sa langue colorée en noir, comme son costume Balmain !

Canon dans une robe noire transparente Mugler, Megan Fox a chaleureusement applaudi Machine Gun Kelly, nommé dans trois catégories. MGK a remporté deux récompenses, pour le Meilleur artiste rock (aux dépends des groupes AC/DC, AJR, Five Finger Death Punch et twenty one pilots) et le Meilleur album rock, avec Tickets to My Downfall.