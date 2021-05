Billboard Music Awards 2021 : Pink fait monter sa fille sur scène, rare apparition d'Adonis, le fils de Drake

Moment de grâce et de prestige, le dimanche 23 mai au Microsoft Theater de Los Angeles. La musique a été célébrée, dans les règles de l'art, lors du cru 2021 de la célèbre cérémonie des Billboard Music Awards. Pour assurer le spectacle, la chanteuse Pink avait prévu une performance à couper le souffle, déjà entrée dans l'Histoire du show. Sa fille Willow, 9 ans, s'est joint à elle pour effectuer une chorégraphie aérienne, divine, sur le titre Cover Me in Sunshine. Mère et fille se sont emberlificotées dans des cordes avant de partager un high five de satisfaction. "Elle a assuré !", s'est émerveillée la maman, alors qu'elle recevait le prestigieux Icon Award.