Drake, papa d'Adonis : photos inédites de son fils tout blond, en duraq

Déjà pour Thanksgiving, l'interprète de Laugh now cry later avait déjà partagé une photo inédite du petit Adonis, blotti contre lui. Ce garçonnet aux bouclettes dorées est né de sa relation avec le mannequin français et artiste peintre Sophie Brusseaux. D'abord cachée, l'existence d'Adonis a été révélée par Pusha T, lors d'un énième épisode de leur clash.

En effet, Drake avait pour objectif de protéger l'intimité de son fils. Depuis qu'Adonis a été révélé au grand public, le rappeur canadien diffuse peu à peu de rares images de lui. "Je n'avais pas prévu de le montrer. C'était génial pour moi. C'était super de partager ça avec le monde. Je me suis juste réveillé un matin et je me suis dit : 'Tu sais quoi ? C'est juste quelque chose que je veux faire'", avait-il expliqué lors d'une interview à Apple Music, en mai 2020.

"Je veux pouvoir aller dans plusieurs endroits avec mon fils et partager des souvenirs avec mon fils. Je ne veux pas que - à cause du choix que j'ai fait d'être célèbre -, devoir obliger mes proches à vivre cachés. Je voulais juste me libérer de ça", avait confié Drake. Aujourd'hui, il profite pleinement de son fils adoré.