Drake : Secrètement blond ? Les cheveux de son fils Adonis étonnent

Adonis a eu 2 ans le 11 octobre 2017. Son existence a été révélée par un rappeur avec qui son papa est en froid. Dans un morceau clash intitulé The Story of Adidon, Pusha-T expliquait à des millions d'auditeurs que Drake était le père d'un petit garçon, prénommé Adonis. Drake l'a confirmé dans son album, Scorpion, sorti en 2018. Il a également accusé Kanye West, à qui il avait confié son secret et à qui il avait même montré une photo du bébé, de l'avoir trahi.

Chez certains fans, la publication a réveillé ce beef entre Drake et Pusha-T. Qu'importe pour le premier, confiné chez lui, à Toronto, et qui est impatient de retrouver les siens. Sur Instagram, il écrit : "J'aime ma superbe famille et mes amis, qui me manquent, et j'ai hâte qu'arrive le jour heureux où nous pourrons tous nous réunir."