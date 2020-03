Drake dévoile enfin le visage de son fils Adonis, blond aux yeux bleus

Il y a deux ans, le clash entre Drake et Pusha-T révélait l'existence du fils caché de Drake. Dans The Story of Adidon, le rappeur new-yorkais clamait que son rival était père, mais qu'il ne prenait pas soin de l'enfant. Bien qu'il ait confirmé la nouvelle, Drake n'a depuis mentionné ce fils prénommé Adonis (2 ans) que dans quelques rares interviews.

Aujourd'hui de l'eau a coulé sous les ponts, et le rappeur canadien vient tout juste de dévoiler le visage de son fils, pour la toute première fois. Sur Instagram, on a pu découvrir plusieurs photos du petit, posant avec son papa et avec sa mère, la Française Sophie Brussaux, artiste peintre et mannequin d'Instagram. L'occasion d'observer que le petit a de belles boucles blondes, de grands yeux bleus et surtout : une bouille à croquer.

En légende, Drake a laissé sa créativité prendre le dessus. "Le plus important pour vous en ce moment, c'est de vous connecter à votre propre lumière. Ayez confiance, vous avez tout le pouvoir pour que cela se produise. Connectez-vous aux gens et aux choses qui vous apportent de la joie. Lorsque vous commencez à avoir des ondes négatives, déplacez votre esprit vers quelque chose de brillant", écrit le rappeur de 33 ans.

De quoi s'apaiser en cette période de grave crise sanitaire. "Soyez conscients, surtout en ce moment, des craintes venant des autres, reconnaissez que tout ne devrait pas vous appartenir. Le rire est votre meilleur remède, mais les larmes peuvent aussi être une puissante libération. Lâchez tout jugement que vous pourriez avoir à ce sujet. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, et si vous avez besoin de vous en souvenir, demandez de l'aide (...) J'aime ma magnifique famille et mes amis me manquent, j'ai hâte d'être au jour où je vais les retrouver. Jusque-là, veuillez garder vos lumières allumées", conclut l'artiste, sans en dire plus sur les soudaines raisons