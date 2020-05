Drake : Le rappeur et papa parle de son fils Adonis

La vie de famille des stars fascine leurs millions de fans. Ceux de Drake ont eu une énorme surprise quand il a publié les photos de son fils, Adonis. Le rappeur revient sur cette présentation événement.

C'est dans l'émission radio de son mentor Lil Wayne, Young Money Radio (diffusée sur Apple Music), que Drake est passé aux aveux. Le Canadien de 33 ans a évoqué son fils de 2 ans, Adonis, dont il avait dévoilé le visage le 30 mars dernier sur Instagram. "J'ai trouvé ça super. C'était super de partager ça avec le monde, explique-t-il. Ce n'était même pas quelque chose dont j'avais parlé à quelqu'un, ou quelque chose que j'avais prévu. Je me suis simplement levé un matin et me suis dit : 'Tu sais quoi, c'est juste quelque chose que j'ai envie de faire.'" Malgré sa célébrité, Drizzy a bien l'intention d'être un père présent dans la vie du petit garçon, de voyager avec lui et de "partager des souvenirs".

Adonis est né de la relation de Drake et son ex-compagne, l'artiste peintre (et ancienne actrice x) Sophie Brussaux. Pusha-T, un ennemi commun de Drake et Lil Wayne, a révélé son existence dans un clash intitulé Story of Adidon. Drake l'a confirmée dans son album Scorpion, sorti en 2018. L'interprète de Toosie Slide est toujours persuadé qu'il a été trahi par Kanye West, à qui il avait confié son secret et montré des photos de son fils.

Même confiné et privé de concerts, Drake gâte ses fans. Vendredi 1er mai 2020, il a sorti un nouvel album intitulé Dark Lane Demo Tapes.