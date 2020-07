Megan Fox et Machine Gun Kelly en couple : officialisation et cri d'amour

La semaine dernière, Megan Fox et Machine Gun Kelly ont donné leur première interview à deux dans le podcast Give Them Lala... With Randall, réalisé par Lala Kent et Randall Emmett. L'actrice américaine explique avoir rencontré MGK sur le tournage de leur prochain film, Midnight in the Switchgrass, à Porto Rico.

"Je demandais qui allait jouer le rôle et il m'a répondu : 'Oh on a juste eu Machine Gun Kelly'. Je me suis dit : 'Oh oh'. Parce que je savais que je pouvais sentir que des choses folles pouvaient m'arriver à partir de cette rencontre, mais j'en étais pas sûre. Je savais juste, au plus profond de mon âme, que quelque chose allait découler de ça", avait-elle raconté.

Après cette première rencontre, Megan Fox et Machine Gun Kelly ont collaboré sur le clip de Bloody Valentine. "J'ai su tout de suite que nous étions des flammes jumelles. Contrairement à une âme soeur, une flamme jumelle, c'est quand une âme s'est élevée à un niveau tellement élevé qu'il peut se scinder en deux différents corps en même temps. Donc nous avons chacun une moitié de la même âme. Et je lui ai dit ça presque immédiatement, parce que je sentais que c'était juste", a développé l'actrice de Transformers.

Pour l'instant, et malgré leur gémellité d'âmes, Megan Fox n'a pas présenté ses fils : Noah (7 ans), Bodhi (6 ans) et Journey (3 ans) à Machine Gun Kelly. Ils sont tous issus de son mariage houleux avec Brian Austin Green.