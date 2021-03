Megan Fox : Son petit ami Machine Gun Kelly était déjà en couple au début de leur relation

Megan Fox et Machine Gun Kelly filent le parfait amour ! Leur bonheur, partagé par des millions de fans, suscite également quelques réactions. L'ex-petite amie du rappeur révèle par exemple qu'il l'a trompée avec l'actrice, avant que le nouveau couple officialise sa relation.

Elle s'appelle Sommer Ray, et a fait cet étonnant aveu dans le podcast Impaulsive du youtubeur Logan Paul. Au sujet de sa relation passée avec Machine Gun Kelly (de son vrai nom Colson Baker), la superbe influenceuse explique d'abord qu'ils n'ont jamais couché ensemble. "J'attends au minimum trois mois. Je dois être sûre que tu es quelqu'un de bien pour moi... Colson n'a jamais passé le test", confie-t-elle. La raison ? Leur histoire s'est achevée avant, à cause d'une liaison que MGK a commencé à Megan Fox. Les deux acteurs se sont rencontrés au début du printemps 2020 à Porto Rico, sur le tournage du film Midnight in the Switchgrass.

"Si on regarde la chronologie de notre relation, nous étions ensemble à Porto Rico, précise Sommer sur sa présence sur le tournage. J'attendais à l'hôtel pendant qu'il filmait avec elle et je n'en pensais rien. Je pensais qu'elle était plus âgée, qu'elle était mariée et tout." Megan Fox et son ex-mari, l'acteur Brian Austin Green, ont officialisé leur séparation au mois de mai 2020.