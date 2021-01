Brian Austin Green amoureux : vacances avec sa nouvelle chérie, dans un lieu symbolique

Contrairement à son ex-femme Megan Fox, Brian Austin Green enchaîne les courtes relations depuis leur divorce. Il a peut-être retrouvé l'amour sur le long terme, dans les bras d'une superbe danseuse. Le nouveau couple a passé les fêtes de fin d'année au soleil...

C'est à Maui, à Hawaï, que Brian Austin Green et sa nouvelle petite amie Shauna Burgess se sont envolés ! Les deux tourtereaux ont posé leurs valises à l'hôtel Four Seasons, l'établissement ou l'ex-héros de la série Beverly Hills, 90210 et Megan Fox s'étaient mariés en juin 2010. Avec Shauna, Brian a profité d'après-midis ensoleillés à la plage.

Brian Austin Green et Shauna Burgess se sont surtout embrassés, comme le montrent les photos publiées par le site E! News. En short de bain et bikini, pieds dans l'eau ou sur le sable blanc, l'acteur et sa compagne danseuse de l'émission Dancing with the Stars ont célébré le passage à 2021 de la meilleure des manières !