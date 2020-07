Brian Austin Green, prédateur ? Courtney Stodden dénonce son comportement

Avec elle, c'est tout ou rien ! Et Brian Austin Green serait plus proche de la deuxième option. Alors que l'on soupçonnait le comédien - star de la série Beverly Hills 90210 - de flirter avec Courtney Stodden, la jeune femme de 25 ans a expliqué qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin. Au contraire : déçue par son attitude, elle l'aurait "bloqué de partout" pour ne plus jamais avoir affaire à lui. "J'ai pris cette décision après avoir reçu des messages de toutes les femmes avec lesquelles il a joué, a-t-elle expliqué à Fox News le jeudi 9 juillet. Je les soutiens et je les crois."

Brian Austin Green et Courtney Stodden avaient été repérés en plein rendez-vous romantique dans un restaurant mexicain de Los Angeles, le samedi 13 juin 2020. Si des témoins assuraient qu'ils ne s'étaient pas vraiment comportés "comme s'ils étaient ensemble", la jeune fille avait sorti le grand jeu à l'aide d'une jolie robe léopard. Mais voilà que, quelques jours plus tard, l'acteur avait préféré jeter son dévolu sur une autre. "Il voulait que je reste son petit secret, dénonce Courtney Stodden. C'est un coureur de jupons..."

Courtney Stodden et ses "mauvaises décisions"

Son de cloche différent sur le banc des accusés. Brian Austin Green avait assuré être très étonné de la tournure que les choses prenaient. En le voyant au bras de Tina Louise, Courtney Stodden avait partagé une vidéo en sa compagnie sur son compte Instagram. Pour le faire changer d'avis ? Raté. Auprès de TMZ, l'acteur avait promis qu'il n'envisageait rien avec elle. "J'essayais juste d'être sympa, racontait-il. On a fait cette vidéo pour dire bonjour à son amie Ashley. Le fait qu'elle décide de la poster pile à ce moment-là, en sachant que ça pourrait créer des problèmes à Tina ou à moi, qui suis père de trois enfants... ça craint. C'est un peu décevant de sa part, mais je ne veux pas la dénigrer pour autant. C'est une personne sympa. Je pense juste qu'elle prend de mauvaises décisions."

Et Tina Louise, dans tout ça ?

Sur les réseaux sociaux, Courtney Stodden n'en démord pas. Elle publie des chorégraphies sur le titre Womanizer - "Croqueur de femmes" - de Britney Spears, elle explique même qu'elle a trouvé qui était "le zéro" dans "90210". Brian Austin Green, de son côté, semble nourrir une profonde tendresse pour Tina Louise. "Elle est vraiment chouette" s'est-il contenté de commenter à son propos. Attendons de voir si la suite des événements lui réserve quelque chose... à elle, ou à une autre.