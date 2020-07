Brian Austin Green divorcé : une nouvelle jeune conquête, loin de Megan Fox

Megan qui ? Il est fraîchement célibataire, mais Brian Austin Green ne compte le rester bien longtemps. C'est bien simple : chaque jour ou presque, le comédien semble tenter le coup avec une nouvelle conquête. Le mardi 30 juin 2020, il a été surpris par TMZ en plein déjeuner romantique avec le mannequin australien Tina Louise. Ou presque. Alors que les tourtereaux cherchaient une table au Sugar Taco, ils se sont aperçus que l'établissement gastronomique – géré par la jeune femme, d'ailleurs – était fermé. Ils se sont lancés, en lieu et place, dans une petite promenade dans les rues de Los Angeles.

Interrogé par le site américain, le héros de la série Beverly Hills 90210 n'a pas souhaité dévoiler la nature de leur relation. Une source a pourtant confirmé que Brian Austin Green et Tina Louise entretenaient une relation romantique et qu'ils s'aimaient beaucoup. Ils se seraient rencontrés sur les réseaux sociaux et auraient discuté de longues heures de leur passion commune... les animaux. Quelques jours plus tôt, le 13 juin 2020, l'ex de Megan Fox avait été grillé dans le même genre de situation auprès de Courtney Stodden, 25 ans, dans un restaurant mexicain d'Agoura Hills. Mais tout ceci ne serait que purement platonique.

Parents de trois enfants (Noah, 7 ans, Bodhi, 6 ans, et Journey, 3 ans), Brian Austin Green et Megan Fox avaient décidé de rester bons amis. Mais il est l'heure de tourner la page. La comédienne roucoule de son côté avec le rappeur Machine Gun Kelly et a même tourné dans son dernier clip, celui du titre Bloody Valentine. "J'en ai parlé avec elle. Ils sont juste amis, à ce stade, expliquait pourtant l'ex-époux dans son podcast. Et de ce qu'elle m'a dit, c'est juste un type profondément gentil. Je fais confiance à son jugement. Je ne veux pas que les gens pensent qu'elle est la méchante dans l'histoire, ou qu'il est le méchant ou que je suis une victime. Ce n'est pas le cas." L'essentiel, c'est que chacun y trouve son compte...