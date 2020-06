Brian Austin Green divorcé de Megan Fox : Grillé avec Courtney Stodden, 25 ans

Tout fraîchement séparé de Megan Fox, Brian Austin Green serait déjà recasé. L'acteur de 46 ans a été grillé avec une certaine Courtney Stodden, actrice et mannequin américain de 25 ans. Ils ont été photographiés ensemble dans un restaurant mexicain d'Agoura Hills (Californie, États-Unis), le samedi 13 juin 2020.

Vêtue d'une robe léopard, Courtney semblait sur son 31 alors que Brian portait un simple jean et un T-shirt. "Ils ont pris de la nourriture à emporter. Brian avait déjà payé pour leurs plats. Ils n'agissaient pas du tout comme s'ils étaient ensemble", a décrit un témoin de la scène à People.

Cette sortie, qui ressemble vraiment beaucoup à un rendez-vous amoureux, intervient un mois après l'annonce officielle du divorce de l'acteur à Megan Fox. Depuis leur séparation, on prête d'ailleurs à l'actrice une relation avec le rappeur Machine Gun Kelly. Dans son podcast, Brian Austin Green expliquait qu'il s'attendait à leur séparation. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Noah (7 ans), Bodhi (6 ans) et Journey (3 ans).

Courtney Stodden vient elle aussi de terminer une longue relation. Le 3 mars dernier, elle annonçait avoir officiellement divorcé de son mari, Doug Hutchison, expliquant qu'il avait "profité" d'elle. Courtney s'était mariée à l'acteur de La Ligne verte en 2011, lorsqu'elle avait 16 ans. "J'étais trop effrayée pour parler du fait que j'avais l'impression d'être conditionnée ou que j'ai été verbalement pendant près de dix ans de mariage parce que j'étais une enfant et qu'il avait 50 ans. Mais je suis une femme désormais et il est temps d'en parler", avait-elle expliqué, précisant s'être sentie "enfermée, manipulée et abandonnée". Espérons que cette rencontre avec Brian Austin Green saura guérir ses blessures...