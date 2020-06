Megan Fox recasée avec Machine Gun Kelly : Brian Austin Green "l'avait vu venir"

Depuis l'annonce du divorce de Brian Austin Green et Megan Fox en avril dernier, de nombreuses informations ont été ajoutées. Si plusieurs sources anonymes nous en disent plus sur la fin de leur histoire, l'acteur avait lui-même évoqué sa rupture dans son podcast, expliquant que Megan Fox n'était simplement plus heureuse avec lui.

Aujourd'hui, on dit que l'actrice de 34 ans est en couple avec Machine Gun Kelly, rappeur américain et BFF de Pete Davidson. Megan Fox a d'ailleurs très récemment tourné dans un clip torride de l'artiste, et ils se donneront la réplique prochainement au cinéma, dans la nouvelle version de Midnight in the Switchgrass.

Comme l'explique une source restée anonyme à Us Weekly, le 30 mai 2020, "Megan et Machine Gun Kelly sont sortis ensemble et sont devenus plus intimes quand elle s'est séparée de Brian, ils n'ont jamais vraiment coupé les liens", a confié cette source. Brian Austin Green, conscient que son histoire avec Megan Fox touchait à sa fin, "avait vu venir" son idylle naissante avec le rappeur.