Brian Austin Green divorcé : Megan Fox était "bien plus heureuse" sans lui

Depuis que son divorce d'avec Megan Fox a été officialisé, Brian Austin Green s'est livré en détails sur leur mariage compliqué. Dans le dernier épisode de son podcast, l'acteur américain explique que son ex est "bien plus heureuse" sans lui. "J'étais choqué et en colère, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Je n'étais pas en colère contre elle parce qu'elle n'a pas choisi de ressentir ça. Ce n'était pas un choix, c'est ce qu'elle ressentait vraiment", a-t-il expliqué.

Brian Austin Green (46 ans) se rappelle du moment où Megan Fox lui a dit qu'elle avait besoin de temps pour elle, alors qu'elle était "à l'étranger", sur le tournage d'un film. "Elle m'a dit : "Tu sais, j'ai réalisé pendant que j'étais à l'étranger et que je travaillais seule que je me sentais plus moi-même. Je me préfère comme je suis pendant cette expérience et je pense que c'est peut-être un truc que je devrais essayer"", a raconté l'acteur de Desperate Housewives, précisant avoir essayé ce mode de vie depuis décembre dernier.

Mariés depuis 2010, Brian Austin Green et Megan Fox sont parents de trois enfants : Noah (7 ans), Bodhi (6 ans) et Journey (3 ans). Ils s'étaient déjà séparés un an avant leur mariage et la star de Transformers avait déjà rempli une demande de divorce en 2015, citant des "différends irréconciliables".

Aux dernières nouvelles, Megan Fox (34 ans) aurait retrouvé l'amour dans les bras du beau Machine Gun Kelly (30 ans), rappeur et meilleur ami de Pete Davidson. Le 20 mai dernier, il dévoilait le sulfureux clip de Bloody Valentine, dans lequel elle apparaît.