Brian Austin Green et Megan Fox séparés : il répond aux rumeurs d'infidélité

Après dix ans de mariage rythmés par des hauts et des bas, Brian Austin Green et Megan Fox se sont séparés. L'acteur américain de 46 ans s'est lui-même confié sur cette rupture dans un nouvel épisode de son podcast diffusé le 18 mai 2020. La star de la série Beverly Hills, 90210 a également commenté les rumeurs de romance entre son ex-compagne et le rappeur Machine Gun Kelly.

La relation du couple s'est dégradée il y a déjà plusieurs mois, après que Meghan Fox a quitté les Etats-Unis pour préparer le thriller Midnight in the Switchgrass. Un tournage lors duquel l'actrice de 34 ans a fait la connaissance de Machine Gun Kelly, 30 ans. Brian Austin Green explique avoir laissé plusieurs semaines à son épouse pour qu'elle puisse "récupérer un petit peu et reprendre leur vie" avec leurs trois enfants, Journey River (3 ans), Bodhi Ransom (6 ans) et Noah Shannon (7 ans).

"Elle a dit 'J'ai réalisé quand j'étais à l'étranger à travailler seule que je me sentais plus moi-même et que je m'aimais mieux pendant cette expérience, je pense que ça peut être quelque chose qui vaut le coup d'être essayé'. J'étais choqué et j'étais contrarié, mais je ne peux pas lui en vouloir parce qu'elle n'a pas choisi de ressentir ça, a-t-il expliqué. Ce n'était pas un choix, c'est ce qu'elle ressentait honnêtement. Nous en avons parlé encore un peu et nous avons décidé de nous séparer pour un moment." Les deux acteurs ont pris leurs distances à la fin de l'année dernière, tout en prenant soin de maintenir une relation amicale.

Je l'aimerai toujours

"En tant que famille, ce que nous avons construit est vraiment cool et très spécial. Donc nous nous assurons de ne pas perdre ça (...). Nous partirons en vacances ensemble et nous concentrerons sur les enfants, a ajouté Brian Austin Green, qui ne ferme pas la porte à un éventuel retour de flamme. Nos chemins ont commencé à se séparer pour le moment. Ils pourraient se réunir. Ou pas. Nous ne savons pas (...). Nous avons eu une relation incroyable, je l'aimerai toujours et je sais qu'elle m'aimera toujours."