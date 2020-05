Megan Fox : Grillée avec un rappeur, Brian Austin Green amer

De quoi alimenter, en tout cas, les rumeurs de séparation qui pèsent sur Megan et son époux Brian. Tous deux repérés plusieurs fois sans leurs alliances, le couple a également choisi de vivre le confinement séparément (l'ancien acteur de Beverly Hills 90210 est à Malibu, tandis que l'actrice est à Calabasas). Mais récemment, une source avait déclaré à E! News que les parents de Noah (7 ans), Bodhi (6 ans) et Journey (3 ans) "ne prévoyaient pas de divorcer pour le moment".

Malgré tout, l'acteur de 46 ans semble affecté par la situation puisque suite à la diffusion des photos de Megan et MGK sur TMZ, il a posté une étrange publication sur son compte Instagram. En légende d'un cliché représentant un papillon, il écrit : "Les papillons finissent par s'ennuyer à rester trop longtemps assis sur une fleur. Ils commencent à se sentir étouffés. C'est un grand monde et ils veulent en faire l'expérience." Alors, simple étude de la faune ou allusion "subtile" au comportement de son épouse Megan ? Le post ni Brian n'en dit pas plus...

Pour rappel, Megan et Brian ont commencé à sortir ensemble en 2004 avant d'annuler leurs fiançailles en 2009. Il se sont finalement mariés en 2010 avant que Megan ne demande le divorce en 2015. Finalement le couple s'était réconcilié et Megan avait déposé une demande de rejet de la procédure de divorce.