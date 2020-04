Brian Austin Green et Megan Fox séparés ? Ces signes qui ne trompent pas...

Brian Austin Green et Megan Fox vont-ils divorcer ? L'acteur américain a été vu plusieurs fois sans son alliance, notamment dimanche 26 avril 2020, lorsqu'il a été faire des courses dans un supermarché de Calabasas (Californie, États-Unis). Et une fois de plus depuis le début du confinement, le père de famille de 46 ans a été vu seul en train de pousser son chariot.

Alors que des rumeurs laissent à penser qu'ils ne seraient pas confinés ensemble (l'ancienne star de Beverly Hills 90210 vivrait désormais à Malibu, tandis que l'actrice resterait à Calabasas), une source a toutefois assuré à E! Online que Megan Fox et Brian Austin Green "ne prévoient pas de divorcer pour le moment".

Des photographes les ont également vus récemment en train de s'échanger leurs enfants Noah (7 ans), Bodhi (6 ans) et Journey (3 ans), au début du mois d'avril. Après que l'acteur installait un siège enfant à l'arrière de sa voiture et récupérait ses fils, Megan Fox était repartie de son côté.

Rappelons que Brian Austin Green et Megan Fox se sont mariés en 2010, après six ans de vie commune. Mais leur relation n'a pas toujours été très stable. Les deux acteurs s'étaient déjà séparés en 2009, trois ans après s'être fiancés. Ils s'étaient réconciliés puis s'étaient mariés l'année d'après. Après la naissance de leurs deux premiers fils Noah et Bodhi, l'actrice de Transformers avait fait une demande de divorce en 2015, citant des "différends irréconciliables".

L'année d'après, elle révélait être enceinte de leur troisième enfant, révélant par la même occasion qu'ils étaient à nouveau ensemble. En avril dernier, Megan Fox avait fait annuler la procédure de divorce en attente et quelques mois plus tard, en décembre, ils avaient fait leur première apparition en couple sur red carpet depuis cinq ans. "Le mariage, c'est dur. C'est du travail. Quand tu arrives au point où t'as des enfants, t'as été marié pendant un petit bout de temps, tu vis ça au jour le jour", avait confié l'acteur dans un podcast en 2017.