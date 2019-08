Megan Fox et Brian Austin Green : tendre sortie famille avec leur fils Journey

Tendre moment familial pour Megan Fox et son compagnon, Brian Austin Green. Le vendredi 16 août 2019, les deux comédiens ont profité d'une fin de semaine en douceur en se promenant, avec leur fils Journey dans les bras, dans le quartier chic de Calabasas. Un fait plutôt inédit qu'il est important de souligner : hormis quelques apparitions fugaces sur le compte Instagram de sa maman – mais qui datent de juin et novembre 2018 –, le blondinet n'a que très rarement dévoilé sa bouille au grand public. Même le couple évite soigneusement de s'afficher ensemble, alors que Brian Austin Green vient de couvrir toute la promotion du reboot de Beverly Hills 90210 !

En couple depuis mai 2004, Brian Austin Green et Megan Fox sont les heureux parents de trois petits garçons : Noah Shannon, né le 27 septembre 2012, Bodhi Ransom né le 12 février 2014 et Journey River, né 4 août 2016. L'acteur de 46 est quant à lui papa d'un quatrième fils, fruit de ses amours avec Vanessa Marcil – Gina Kincaid, dans Beverly Hills ! – prénommé Kassius. "Je crois que, quand on en arrive à un point où on a des enfants et où on est mariés depuis très longtemps, on prend les choses au jour le jour, expliquait-il dans son podcast en 2017. Nous avons trois merveilleux enfants. Nous avons eu et nous avons toujours une relation exceptionnelle. On vit simplement au jour le jour." Désireux d'avoir une fille, mais de crainte que leurs essais ne soient pas immédiatement fructueux, il affirmait alors : "Je ne sais pas si je suis prêt pour cinq, ça fait beaucoup."