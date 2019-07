Brian Austin Green en guerre avec son ex : il revoit enfin son fils, Kassius

La visite de Kassius à son père sur le tournage de la série intervient à quelques mois d'une déclaration choc de sa mère. Vanessa Marcil disait que son fils avait été "écarté" de la vie de Brian Austin Green et qu'il n'avait "aucune relation" avec ses demi frères, Noah (6 ans), Bodhi (5 ans) et Journey (2 ans). Ses trois fils sont issus de la relation de l'acteur avec Megan Fox. "Puis, il y a cinq ans, ils ont décidé de couper complètement Kass de leur vie et de celle de ses frères. Kass n'a jamais rencontré son plus jeune frère et n'a pas le droit de savoir où vivent son père, sa belle-mère et ses trois frères. Les affaires de garde ne font que blesser les enfants et la vérité nous libérera tous. Donnez la priorité aux enfants", expliquait-elle sur Instagram.

Vanessa Marcil disait également que Brian et Megan avaient essayé d'obtenir la garde complète de Kassius, en 2006. Tout semble s'être apaisé, à en croire cette photo de Brian Austin Green, manifestement heureux de revoir son fils.