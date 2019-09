Megan Fox : Son fils Noah en robe et victime de moqueries, elle réagit

Interviewée dans l'émission The Talk le 19 septembre 2019, Megan Fox (33 ans) s'est confiée sur l'éducation de son fils Noah. Maman de trois enfants - Journey, 3 ans, Bodhi, 5 ans, et Noah, 6 ans -, l'actrice a raconté comment elle enseignait à son fils l'importance d'avoir confiance en lui malgré les critiques. Passionné de mode, son fils se fait régulièrement remarquer car il aime porter des robes "de fille". Une habitude qui lui vaut de nombreuses moqueries de la part de ses camarades d'école. Elle raconte : "De temps en temps, il décide tout seul de ses vêtements et il aime porter des robes, parfois. (...) Et je l'envoie dans une école très libérale et hippie, mais même là, en Californie, il y a encore des petits garçons qui lui disent : "Les garçons ne portent pas de robes" ou "Les garçons ne portent pas de rose"."

Très protectrice vis-à-vis de son fils, elle veille à ce que Noah ait confiance en lui et qu'il prenne l'habitude de s'habiller comme il le souhaite sans faire attention au regard des autres. Elle déclare : "J'essaye de lui apprendre à avoir confiance en lui, peu importe ce que les gens disent." Une très belle leçon. Déjà très sûr de lui, le petit garçon aurait même raconté à sa maman la réaction des autres enfants quand ils l'ont vu en habillé en robe : "Tous les garçons ont ri quand je suis entré, mais je m'en fiche, j'aime trop les robes." Son amour pour les robes le pousse même à dessiner des modèles, comme Megan l'a raconté :"Il imagine et il dessine des tenues. Il a beaucoup de talent." Un futur grand créateur, qui sait ?