Megan Fox et Brian Austin Green : Rare photo de famille à Disneyland

Rares sont les apparitions de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Le 13 octobre 2019, Megan Fox et son mari Brian Austin Green ont emmené leurs trois enfants au Disneyland californien, décoré aux lumières d'Halloween. L'occasion pour l'actrice de 33 ans de partager quelques photos souvenirs de cette joyeuse journée passée au pays de Mickey.

"Halloween à Disneyland est toujours le plus amusant, mais pourrais-je avoir UNE photo de famille où chacun regarde l'appareil et fait une tête semi-normale ?" a-t-elle plaisanté en légende de sa publication. Sur les trois clichés dévoilés par la star de Transformers, les internautes ont ainsi pu découvrir les visages de Noah (7 ans), Bodhi (5 ans) et Journey (3 ans). Megan Fox et Brian Austin Green, mariés depuis neuf ans, ont également pris la pose avec leur tribu devant le château illuminé. Déjà l'an dernier, la petite famille s'était particulièrement investie dans les célébrations d'Halloween. Sur une précédente photo Instagram, l'actrice était apparue déguisée en sorcière de Poudlard (en référence aux livres et films Harry Potter), tandis que ses enfants étaient habillés en licorne, pom-pom girl zombie et tortue ninja.