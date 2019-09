Megan Fox raconte sa longue dépression : "J'étais attaquée de toutes parts"

À l'occasion des dix ans du film Jennifer's Body, Megan Fox a accordé une longue interview à Entertainment Tonight. Un entretien publié le 21 septembre 2019, dans lequel l'actrice discute avec la scénariste Diablo Cody et revient sur la période difficile qu'elle a traversée au moment de la sortie du long métrage. Elle avait alors 23 ans.

Même si la comédie s'est retrouvée sous le feu des critiques en 2009, l'épouse de Brian Austin Green se souvient n'y avoir accordé que peu d'importance : "J'avais tellement à gérer à ce moment-là que les critiques sur le film n'étaient pas ma priorité. J'étais attaquée de toutes parts (...). Je gérais tant de négativité. Et je n'étais pas sur les réseaux sociaux ou autre, mais j'étais constamment dans les tabloïds." La comédienne rappelle aussi à quel point son corps a été "sexualisé" à outrance : "Je pense avoir fait une vraie dépression nerveuse, et je ne voulais plus rien faire. Je ne voulais pas qu'on me voie, qu'on me prenne en photo, je ne voulais pas faire d'interviews, ni de tapis rouges. Je pensais qu'on allait se moquer de moi ou me cracher dessus, que quelqu'un allait me crier (...) que je n'étais pas parfaite, que j'étais trop grosse, trop mince, stupide, offensante, une perte de place, une mauvaise actrice et j'en passe."

Un harcèlement du public et des médias dont elle a essayé de parler à l'époque, en vain : "J'avais le sentiment d'être exclue du mouvement Me Too avant que le mouvement Me Too n'arrive, a-t-elle confié. J'en parlais, je disais 'Ces choses m'arrivent et ce n'est pas bien'. Et tout le monde répondait 'Oh, va te faire fou***. Tu le mérites par ta façon de parler, ton apparence, ta façon de t'habiller, à cause de tes blagues' (...). Même si je me considère comme féministe, j'ai l'impression que les féministes ne veulent pas que je fasse partie de leur groupe." C'est finalement grâce à la naissance de ses enfants, Noah, Bodhi et Journey (7, 9 et 11 ans) que la star de Transformers a pu sortir de cette impasse : "Il a fallu que je tombe enceinte pour faire une première véritable avancée et que mon état d'esprit change."