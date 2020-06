Megan Fox divorcée de Brian Austin Green : elle embrasse Machine Gun Kelly

Megan Fox et Machine Gun Kelly sont passés à la vitesse supérieure. L'actrice tout fraîchement divorcée et l'artiste américain ont été vus ensemble dans un bar de Los Angeles, lundi 15 juin 2020. Sur des photos obtenues par le Daily Mail, on les voit se tenir la main et même s'embrasser dans la voiture, avant de repartir.

Leur rendez-vous amoureux, surpris par les photographes, intervient à seulement deux jours d'intervalle d'une sortie qui a fait grand bruit : celle de Brian Austin Green, le désormais ex-mari de Megan Fox. L'acteur avait été surpris avec Courtney Stodden (25 ans), qui vient elle aussi de divorcer de son mari, Doug Hutchison.

Megan Fox et Machine Gun Kelly (30 ans) ont été vus pour la première fois ensemble le mois dernier, quelques jours après la confirmation du divorce entre l'actrice et Brian Austin Green, après neuf années de mariage.

Le 15 juin 2020, l'artiste semble avoir fait une allusion à leur relation en citant un passage de son titre Bloody Valentine, dans le clip duquel joue Megan Fox. "Je t'appelle ma petite amie, what the f*ck. La vie a imité l'art sur ce coup-là", a-t-il écrit. MGK et Megan Fox semblent avoir grandement sympathisé sur le tournage de ce clip, diffusé sur YouTube le 20 mai 2020. Ils s'étaient précédemment rencontrés sur le plateau du film Midnight in the Switchgrass, qui devrait sortir cette année. Aujourd'hui, leur relation semble être bien plus que professionnelle.

Pourtant, deux jours après la sortie du clip - assez sensuel -, Brian Austin Green (46 ans) confirmait son divorce d'avec Megan Fox et assurait qu'elle était simplement amie avec le rappeur. "J'en ai parlé avec elle. Ils sont juste amis, à ce stade. Et de ce qu'elle m'a dit, c'est juste un type profondément gentil. Je fais confiance à son jugement. Je ne veux pas que les gens pensent qu'elle est la méchante dans l'histoire, ou qu'il est le méchant ou que je suis une victime. Ce n'est pas le cas", déclarait-il dans son podcast.

Mariés depuis 2010, Brian Austin Green et Megan Fox ont accueilli trois enfants ensemble : Noah (7 ans), Bodhi (6 ans) et Journey (3 ans).