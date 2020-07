Brian Austin Green célibataire : Harcelée par des fans, Tina Louise a rompu

Toujours selon TMZ, Tina Louise s'était installée chez Brian Austin Green et avaient rencontré son entourage. Malheureusement, la bombe aux cheveux courts et colorés a réalisé que l'ex-héros de la série 90210 ne souhaite pas se replonger dans une relation sérieuse, contrairement à elle. Les deux ex restent en bons termes.

Comme Brian Austin Green, Megan Fox a retrouvé l'amour. L'actrice de 34 ans a craqué pour le rappeur et acteur Machine Gun Kelly, et s'est même mise en scène dans son nouveau clip.

Brian Austin Green et Megan Fox ont trois enfants, Noah, Bodhi et Journey, âgés de 7, 6 et 3 ans.