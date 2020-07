Brian Austin Green en couple : adieu Megan Fox, il est croc love d'une autre !

Il n'aura pas papillonné pour rien ! Depuis qu'il s'est séparé de Megan Fox en mai dernier, Brian Austin Green tente sa chance par-ci par-là. Mais il semblerait qu'il ait trouvé la compagne idéale en la personne de Tina Louise. Vous connaissez sans doute ce superbe modèle australien de 39 ans : à la fin du mois de juin, elle a avait été surprise au bras de l'acteur alors qu'ils se rendaient ensemble au restaurant qu'elle codirige à Los Angeles, Sugar Taco. "Il a l'air très heureux avec elle, explique une source du magazine People. Leur relation est assez sérieuse à présent pour qu'il ne voie pas d'autre femme qu'elle. Il est toujours marié, bien sûr."

Brian Austin Green et Megan Fox semblent avoir chacun trouvé chaussure à leur pied. La comédienne s'est affichée plusieurs fois, de son côté, en pleine roucoulade avec le chanteur Machine Gun Kelly. Et pourtant... les deux ex n'ont encore rien fait pour concrétiser cette rupture aux yeux de la loi. "Ils essayent toujours de savoir s'ils souhaitent, ou non, remplir les papiers du divorce", précise cette même source. Il serait temps de réfléchir avant de faire des victimes collatérales !