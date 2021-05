Drake : Première apparition publique avec son fils Adonis, qui grandit !

Adonis est né le 11 octobre 2017. Il est le fruit de la relation de Drake et son ex-compagne, l'artiste peintre Sophie Brussaux. Le monde a appris son existence en 2018, grâce à (ou à cause de) Pusha-T, qui l'a mentionné dans un clash adressé à Drake, intitulé Story of Adidon. Drake a reconnu les faits dans son album Scorpion, sorti la même année. Il a ensuite révélé le visage d'Adonis pour la première fois en mai 2020.

"J'ai trouvé ça super. C'était super de partager ça avec le monde. Ce n'était même pas quelque chose dont j'avais parlé à quelqu'un, ou quelque chose que j'avais prévu. Je me suis simplement levé un matin et me suis dit : 'Tu sais quoi, c'est juste quelque chose que j'ai envie de faire'", avait-il expliqué à l'époque concernant sa publication qui avait provoqué un séisme virtuel. Depuis, Drake et Sophie Brussaux postent régulièrement sur Instagram des photos du petit blondinet, permettant aux internautes de suivre sa croissance.

Aux Billboard Music Awards, 51 récompenses ont été décernés. The Weeknd, l'ancien protégé de Drake, en a remporté dix.