Diaporama Megan Fox canon en rose, Demi Lovato transformée... stars ravissantes aux iHeartRadio Music Awards

Megan Fox et son compagnon Machine Gun Kelly assistent à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27 mai 2021.

Megan Thee Stallion et son petit ami Pardison Fontaine assistent à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27 mai 2021.

Megan Fox et son compagnon Machine Gun Kelly (lauréat de l'award du Meilleur album de rock alternatif) assistent à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27 mai 2021.

H.E.R. (et son award d'Artiste R&B de l'anné) assiste à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27mai 2021.

Doja Cat (et son award de révélation de l'année) assiste à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27 mai 2021.

Megan Thee Stallion (et son award de Meilleure collaboration pour la chanson 'Savage (Remix)' avec Beyoncé) assiste à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27 mai 2021.

Megan Thee Stallion et son petit ami Pardison Fontaine assistent à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27 mai 2021.

13 / 34

Le groupe twenty one pilots (et leurs awards de Meilleure chanson de rock alternatif et artiste de rock alternatif de l'année) assiste à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre. Los Angeles, le 27 mai 2021.