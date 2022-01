Megan Fox et Machine Gun Kelly fiancés ! Demande exotique, bague XXL et... échange de sang

Après un an de romance, Megan Fox et Machine Gun Kelly vont se marier ! L'actrice et le chanteur se sont saisis de leurs réseaux sociaux mercredi 12 janvier 2022 pour annoncer l'heureuse nouvelle en images. A en croire les informations de Page Six, monsieur a fait sa demande à Puerto Rico, dans les jardins du spa botanique de l'hôtel Ritz-Carlton Dorado Beach, avec une magnifique bague en diamant et émeraude.

"En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce banian. Nous avons demandé de la magie, raconte Megan Fox sur son compte Instagram, vidéo de la demande à l'appui. Nous étions inconscients de la douleur que nous allions affronter ensemble dans une période de temps si courte et si frénétique. Ignorant le travail et les sacrifices que la relation exigerait de nous, mais intoxiqué par l'amour. Et le karma."

L'actrice de 35 ans ajoute alors : "D'une manière ou d'une autre, un an et demi plus tard, après avoir traversé l'enfer ensemble et avoir ri plus que je ne l'aurais jamais imaginé, il m'a demandé de l'épouser. Et tout comme dans chaque vie avant celle-ci, et comme dans chaque vie qui la suivra, j'ai dit oui... et puis nous avons bu le sang de l'autre. 1.11.22." Sympathique.