Megan Fox et Kourtney Kardashian : spectatrices amoureuses d'un combat sanglant

Depuis l'officialisation de leur relation, en juillet 2020, Megan Fox et Machine Gun Kelly filent le parfait amour ! Ils étaient de sortie le week-end dernier. Spectateurs d'un combat d'arts martiaux très attendu, l'actrice et son chéri avaient pour voisin un autre couple star.

Aux États-Unis, certains événements sportifs accueillent du public ! Ce fut le cas le samedi 27 septembre 2021, date de l'UFC 260 à Las Vegas. Megan Fox et Machine Gun Kelly comptaient parmi les chanceux spectateurs de ce plateau de combats de MMA (arts martiaux mixtes), dont les stars étaient le Camerounais Françis Ngannou et l'Américain Stipe Miocic.

Confortablement installés au premier rang, Megan et MGK ont été filmés par les caméras, avec qui le rappeur a trinqué ! Juste à côté d'eux, Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker suivaient également le duel. La star de télé-réalité et le musicien ont échangé quelques regards complices, sucettes à la bouche, avant de saluer les téléspectateurs.