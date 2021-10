Megan Fox follement amoureuse ... et tout juste divorcée ! La fin de la guerre avec son ex ?

"Les histoires d'amour finissent mal, en général", chantaient Les Rita Mitsouko en 1993. Et il faut avouer que pour Megan Fox, cette chanson s'accommode beaucoup à sa vie de couple. Car après avoir passé dix ans aux côtés de Brian Austin Green, la star américaine a demandé le divorce. Une séapration qui, d'après les informations de E! Entertainment, a été instiguée en novembre 2020.



"Aucun de nous n'a fait quoi que ce soit à l'autre. Elle a toujours été honnête avec moi et j'ai toujours été honnête avec elle", avait déclaré le père de famille dans son podcast With Brian Austin Green. Et de poursuivre : "Je sais qu'elle m'aimera toujours et je sais qu'en tant que famille, ce que nous avons construit est vraiment cool et spécial. Nous avons décidé de ne pas perdre cela. Nous sommes toujours amis et nous restons unis pour les enfants."