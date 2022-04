Megan Fox boudeuse : elle snobe son fiancé Machine Gun Kelly sur le tapis rouge

Megan Fox a profité d'un moment de solitude pour enflammer le photocall vêtu de sa courte robe marron ultra moulante issue de la dernière collection automne-hiver de LaQuan Smith. Elle arborait également un corset sous sa poitrine qui soulignait sa taille très fine. Elle a été ensuite photographiée aux côtés de Maeve Reilly, sa styliste récompensée au cours de la soirée. Les deux femmes ont formé un duo torride sur la tapis rouge sous le regard impressionné du fiancé mis à l'écart (voir diaporama). Le couple a bien fini par poser ensemble pour les photographes.

Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont fiancés le 12 janvier dernier à Puerto Rico dans les jardins du spa botanique de l'hôtel Ritz-Carlton Dorado Beach. Le musicien avait lui-même conçu une bague XXL avec un brillant bijoutier pour l'occasion. Les deux amoureux se sont rencontrés au printemps 2020, sur le tournage du film Midnight in the Switchgrass, pour un véritable le coup de foudre. On attend désormais la date du mariage !