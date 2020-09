Brian Austin Green parle du nouveau compagnon de son ex, Megan Fox

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont récemment officialisé leur relation après publication d'une photo d'eux deux sur le compte Instagram de ce dernier. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de leur prochain film, Midnight in the Switchgrass, à Porto Rico. Ils se sont également mis en scène dans un clip de MGK (les initiales de Machine Gun Kelly), illustrant la chanson Bloody Valentine.

Ainsi, Megan Fox a retrouvé l'amour et tourné la page de son mariage à Brian Austin Green. "Nous avons vécu une superbe relation qui a duré 15 ans, nous avons trois beaux enfants [Noah, Bodhi et Journey, âgés de 7, 6 et 3 ans? NDLR]. Nous avons partagé beaucoup de choses et avons vécu beaucoup de choses ensemble, explique l'acteur. Maintenant, nos chemins sont différents, elle fait ce qu'elle doit faire pour être heureuse et j'en fais autant." Les fans de leur ex-couple doivent, eux aussi, passer à autre chose.