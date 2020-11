Jennifer Lopez : Torride aux American Music Awards, a-t-elle copié Beyoncé ?

Jennifer Lopez a eu 51 ans l'été dernier, et reste une des femmes les plus sexy de la planète ! Elle a consolidé son statut ce dimanche 22 novembre 2020 lors des American Music Awards. L'icône a embrasé la cérémonie avec une performance torride et un décolleté scintillant...

Les American Music Awards 2020 ont eu lieu dimanche au Microsoft Theatre, à Los Angeles. Pandémie de Covid-19 et interdiction de rassemblement obligent, l'événement s'est déroulé sans public. Les téléspectateurs de la chaîne ABC, qui diffusait la cérémonie, ont quand même eu le bonheur d'assister à la prestation de Jennifer Lopez et du chanteur Maluma.

JLo et son ami ont interprété leurs deux collaborations, les titres Pa Mi et Lonely, extraits de la bande originale du film Marry Me (avec Owen Wilson, en salles en mai 2021). Habillée d'une combinaison transparente, la chanteuse et actrice a réalisé une chorégraphie des plus lascives, notamment en grimpant sur un Maluma aux mains baladeuses. De nombreux internautes ont remarqué les points communs entre la mise en scène de Jennifer Lopez et celle de Beyoncé, qui s'était produit aux Grammy Awards en 2014. La bombe latine se serait fortement inspirée de Queen Bey...

Son numéro de séduction sur scène terminé, Jennifer Lopez s'est changée. La fiancée d'Alex Rodriguez et maman de deux enfants (Max et Emme, 12 ans, nés de son précédent mariage à Marc Anthony) a enfilé une robe Balmain, conçue uniquement pour l'occasion et pour JLo.