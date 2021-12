Beyoncé maman : ses filles Blue Ivy et Rumi se ressemblent à s'y méprendre

Dans l'espace commentaires, les abonnés et fans de l'interprète de Love On Top ont cru avoir la berlue pendant quelques instants. "On dirait des jumelles !", "Rumi a la même tête que Blue Ivy à son âge", "Laquelle est Blue Ivy ? Elles sont identiques", "Beyoncé a littéralement fait un copié-collé pour Blue et Rumi", "Je pensais que Rumi était Blue Ivy", peut-on lire sur le réseau social.

Certains se sont amusés de la prestance que les filles de Beyoncé et Jay-Z, dégagent. En effet, elles semblent toutes deux très à l'aise devant l'objectif et pas du tout intimidées. Il faut dire qu'elles doivent avoir l'habitude des caméras puisqu'elles ont fait de courtes apparitions dans les clips de leur maman et les documentaires Black Is King et Homecoming et ont été égéries pour la marque Ivy Park. "Blue Ivy et Rumi te volent la vedette !", "Tes filles te mangent", "Blue prend sa mission très à coeur". N'est pas la fille de Beyoncé qui veut !