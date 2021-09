Beyoncé et Jay-Z en vacances dans le Sud de la France : stupeur dans un resto prisé !

Visiblement, Beyoncé et Jay-Z s'éclatent sur la Côte d'Azur ! Les deux superstars se sont installés dans un yacht et parcourent la région. Ils font également fait étape en Corse les 4 et 5 septembre, week-end de l'anniversaire de Beyoncé qui a eu 40 ans samedi dernier. La bombe partage sur Instagram de superbes photos souvenirs de ce séjour en famille, auquel prennent également part ses enfants Blue Ivy, Sir et Rumi Carter (9 et 4 ans).

Alors que la planète Mode est en effervescence grâce au Met Gala et aux fashion weeks, la famille Carter (du nom de Jay-Z, Shawn Carter) continue de prendre du bon temps. Beyoncé et Jay-Z se sont quand même distingués en se mettant en scène dans la nouvelle campagne publicitaire de la marque de joaillerie Tiffany & Co.