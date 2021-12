Diaporama Beyoncé maman : ses filles Blue Ivy et Rumi se ressemblent à s'y méprendre

Beyoncé maman : ses filles Blue Ivy et Rumi se ressemblent à s'y méprendre

Beyoncé et ses trois enfants, Blue Ivy, Sir et Rumi.

Beyoncé et ses jumeaux, Sir et Rumi.

Beyoncé et ses jumeaux Rumi et Sir. Septembre 2019.

Beyoncé et Jay-Z profitent de vacances dans le sud de la France.

Beyoncé et Jay-Z lors de la soirée d'inauguration des studios Tyler Perry à Atlanta, le 5 octobre 2019.

Exclusif - Beyoncé est allée passer la journée sur un yacht privé avec son mari Jay-Z, sa mère Tina Knowles et son mari Richard Lawson à Fort Lauderdale au sud-est de la Floride

Archives - Blue Ivy Carter est à l'âge de 9 ans la plus jeune lauréate d'un Grammy Award pour sa participation au clip de sa mère Beyoncé "Brown Skin Girl". Los Angeles.

Beyoncé, Jay-Z et leur fille Rumi en vacances dans le sud de la France. Septembre 2021.

Beyoncé et Jay-Z "s'inclinent" devant Meghan Markle, le 20 février 2019.

Beyoncé et Jay-Z avec leur fille Blue Ivy lors de la 60ème soirée annuelle des Grammy Awards au Madison Square Garden à New York City, New York, le 28 janvier 2018.