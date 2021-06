Beyoncé : Amoureuse et canon en petite robe, au bras de Jay-Z

Beyoncé et Jay-Z sont en couple depuis 2002. Leur belle histoire d'amour aurait pu se terminer après l'altercation entre le rappeur et sa belle-soeur (la petite soeur de Beyoncé) Solange Knowles, dans la nuit du 5 au 6 mai 2014. Une caméra de surveillance la montrait en train de frapper avec énergie son beau-frère dans un ascenseur.

À cause de leurs problèmes de mariage, ni Jay-Z ni Beyoncé n'avaient assisté à l'union de Kanye West et son ex-épouse Kim Kardashian, célébrée le même mois à Florence, en Italie. Jusqu'aujourd'hui, le motif de la dispute entre Jay et Solange est inconnu. Selon d'insistantes rumeurs, Solange aurait ainsi exprimé sa colère à cause d'une liaison présumée de Jay-Z, que l'intéressé avait fini par admettre. Les soupçons de son infidélité ont été renforcés à cause d'allusions dans l'album Lemonade de Beyoncé, sorti en 2016.

La relation de Beyoncé et Jay-Z a résisté au scandale ! Déjà parents d'une fille prénommée Blue Ivy (11 ans), les deux icônes du R&B et du rap ont eu deux autres enfants, les jumeaux Sir et Rumi (4 ans le 13 juin 2021). Ils sont également partis en tournée ensemble deux fois, avec l'On The Run et l'On The Run II, en 2014 et 2018.