Beyoncé et Jay-Z fêtent leurs 13 ans de mariage : virée en jet à Vegas, bijoux XL et micro-short

Mariés depuis le 4 avril 2008, Beyoncé et Jay Z célèbrent leurs noces de muguet cette année, soit 13 années de mariage. Sur Instagram, la chanteuse américaine de 39 ans a partagé des photos de son époux, avec lequel elle est partie en voyage à Las Vegas. Reine du style, Queen B s'affiche avec une veste en tweed noir et rouge et un short assorti de la marque Alessandra Rich, associés à des bas noirs et des talons rouges.

Pour accompagner son épouse, le rappeur de 51 ans porte quant à lui un total look noir avec une grosse chaîne en or. Sur l'un des clichés, l'interprète du titre Halo dévoile une également pochette noire satinée et sertie de diamants. Peut-être un cadeau de son cher mari Jay Z ?

Couple emblématique du RnB depuis leur rencontre dans les années 2000, Jay Z et Beyoncé se sont rencontrés dans un studio d'enregistrement. Tout juste âgée de 18 ans, l'ancienne leader des Destiny's Child - invitée pour enregistrer un son avec l'artiste Amil - croise pour la première fois Jay Z, âgé de 30 ans à l'époque. Pendant plusieurs années, les deux artistes prétendent qu'ils sont simplement amis, avant d'officialiser pour la première fois leur amour en 2004 sur le tapis rouge des MTV VMA à Miami. "On était au téléphone tous les jours pendant un an et demi, et cette fondation est très importante pour une relation. Juste le fait d'avoir quelqu'un à qui parler est important", révélait Beyoncé lors d'une interview avec Oprah Winfrey.