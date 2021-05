Beyoncé : Son styliste en roue libre ? Elle dévoile un nouveau look périlleux à la Austin Powers

Le 9 mai 2021 sur Instagram, Beyoncé Knowles a dévoilé ses nouveaux coups de coeur mode osés. La superstar s'est affichée en ensemble moulant rose imprimé et justaucorps XS sur une nouvelle série de clichés. Un look audacieux déniché du côté de la marque Charlotte Knowles KNWLS, dont la créatrice n'a aucun lien de famille avec la chanteuse malgré qu'elles portent le même nom. A moins que ce ne soit un cadeau, la mère de Blue Ivy (9 ans) et des jumeaux Sir et Rumi (3 ans) a déboursé plus de 1300 euros pour s'offrir un tel look ! Enfin, si l'on omet ses accessoires clinquants...

Pour compléter sa tenue, l'artiste de 39 ans a choisi un sac à main Medea en cuir orange avec un imprimé vortex à rayures vertes, dont le prix de vente avoisine les 800 euros. Reine de la mode, l'interprète des titres Halo et Crazy In Love a peaufiné ce style - qui semble tout droit inspiré de l'univers d'Austin Powers - avec une paire de lunettes orange et des boucles d'oreilles ornées de bijoux.