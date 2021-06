Kim Kardashian en larmes : dévastée par ses disputes avec Kanye West

L'annonce du divorce de Kim Kardashian et Kanye West a provoqué un véritable séisme ! Des tensions au sein du couple ont perduré pendant plusieurs mois. En larmes, Kim racontait leurs disputes à ses soeurs...

Un nouvel épisode de L'incroyable famille Kardashian a été diffusé aux États-Unis ce jeudi 3 juin 2021. Il retrace un voyage en famille au lac Tahoe, datant de décembre 2020. Juste avant le départ, Kim Kardashian et son mari de l'époque, Kanye West, s'étaient disputés. Elle avait tout raconté à ses soeurs, des aveux diffusés dans un flashback.

"Honnêtement, je n'en peux plus !, avait confié Kim à Kourtney, Kendall et Kylie Jenner. Je suis coincée pour des années ! Il s'installe dans un nouvel État tous les ans. On doit être ensemble pour élever les enfants, c'est un papa génial... Il mérite quelqu'un qui peut le soutenir et le suivre partout, qui peut s'installer dans le Wyoming. Il devrait avoir une épouse qui soutient toutes ses décisions et qui voyage avec lui, et je peux pas faire ça. Je me sens comme une grosse m**** avec ce troisième mariage, comme une p***** de perdante !"

Kim Kardashian s'est résignée en demandant le divorce, le 19 février dernier. Elle a ainsi mis fin à une histoire d'amour qui avait commencé en 2012 et qui s'était concrétisée l'année suivante par la naissance de leur premier enfant, North (bientôt 8 ans). Le couple en a accueilli trois autres, Saint, Chicago et Psalm (5, 3 et 2 ans). Les deux derniers, sont nés via des mères porteuses.

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013 à San Francisco et mariés le 24 mai 2014 à Florence, en Italie. Malgré la rupture, la star de télé-réalité de 40 ans et nouvelle milliardaire continue de porter les articles Yeezy, nom de la marque de vêtements de Kanye.