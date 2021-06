Diaporama Kim Kardashian en larmes : dévastée par ses disputes avec Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient mariés en avril 2014 à Florence. La star de télé-réalité a demandé le divorce le 19 février 2021.

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013.

Kim Kardashian, Kanye West et leurs quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm. Février 2020.

Kim Kardashian et Kanye West au Diamond Cross Ranch dans la vallée de Jackson Hole, dans le Wyoming. Mai 2018.

Kim Kardashian, Kanye West et leurs quatre enfants en juin 2020.

Kim Kardashian, Kanye West et leurs enfants North et Saint West. Mai 2018.

Kim Kardashian et Kanye West en octobre 2020.

Kim Kardashian, Kanye West et leurs quatre enfants. Janvier 2020.

Kim Kardashian, Kanye West et leur trois enfants North, Saint et Chicago West au ranch Monster Lake à Cody, dans le Wyoming. Septembre 2019.

Kim Kardashian, Kanye West et leur fille North au défilé Yeezy Season 8 à l'Espace Niemeyer. Paris, le 2 mars 2020.

Kim Kardasian, North West et Kanye West lors du défilé YEEZY SEASON 1 (adidas Originals x Kanye West) au Skylight Clarkson Square. New York, le 12 février 2015.

Kim Kardashian, Kanye West et leurs 4 enfants North, Saint, Chicago et Psalm.

Kim Kardashian et son mari Kanye West à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.