Kim Kardashian a 40 ans : 5 choses à savoir sur la star

En 2007 débarquait sur les écrans de télévision le programme de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian. Treize ans plus tard, alors que la fin a été récemment annoncée, la notoriété de l'une des membres, Kim, a explosé. Pour ses 40 ans, découvrez 5 choses à savoir sur elle. Purepeople répond aux requêtes les plus fréquentes sur la femme de Kanye West.

1. Kim Kardashian et Instagram.

Si la notoriété de la belle brune s'est développée sur le petit écran, force est de constater qu'elle n'en serait pas là non plus sans les réseaux sociaux et la Toile. Sa célèbre sextape avec son ancien boyfriend Ray J lui a ainsi permis d'obtenir encore plus de visibilité sur Internet... Mais, ces dernières années, c'est surtout sur Instagram qu'elle cartonne. A date, elle compte ainsi pas moins de 190 millions d'abonnés ! Ce qui fait d'elle la 6e personne la plus suivie au monde. Mais elle se fait cependant dépasser par sa soeur Kylie Jenner qui affiche un compteur à 198 millions. Pour suivre les aventures de Kim rendez-vous sur @kimkardashian.

2. Kim Kardashian et sa fortune.

Outre ses revenus tirés de la télévision et même du cinéma, la femme d'affaires possède sa marque de cosmétiques KKW Beauty. Elle a aussi lancé plusieurs parfums comme Gold, Glam ou True Reflection. Son empire comprend également la marque de sous-vêtements Skims et même l'application Kim Kardashian : Hollywood. A cela s'ajoute ses contrats avec des enseignes, elle qui a notamment un temps collaboré avec la chaîne de fast food Carl's Jr. En juin 2020, le très sérieux magazine Forbes estimait sa fortune à 900 millions de dollars !

3. Kim Kardashian et sa taille.

Parmi les curiosités autour du physique, refait, de Kim Kardashian, figure notamment sa taille. La fille de Kris Jenner et de son défunt mari l'avocat Robert Kardashian, ne mesure que 1,59 mètre. Si elle est petite en taille, elle se rattrape par un postérieur volumineux qu'elle assume fièrement et affiche sur les réseaux sociaux au naturel. Postérieur également illustré par Jean-Paul Goude pour Paper au point d'avoir "cassé internet".

4. Kim Kardashian et Kanye.

La star a connu quelques histoires de coeur, ainsi que plusieurs mariages : avec Kris Humphries et avec Damon Thomas. Mais, depuis 2014 c'est au rappeur Kanye West qu'elle est unie pour la vie. Une relation pas toujours facile avec celui qui a des visions mystiques et s'est récemment lancé dans la course présidentielle américaine. Un chanteur qui souffre de troubles mentaux et qu'elle soutient du mieux qu'elle peut. "Kim est partagée. La dernière chose qu'elle veut c'est d'être divorcée avec quatre enfants. Elle sait que tout ira bien financièrement, mais elle est inquiète pour ses enfants", avait déclaré une source indiscrète après un énième pétage de câble de son mari.

5. Kim Kardashian et la chirurgie.

Comme beaucoup de vedettes de télé-réalité, Kim a succombé au bistouri. Si elle est bien évidemment totalement libre de faire ce qu'elle veut de son corps, force est de constater qu'elle n'y est pas allée de main morte et que cela se voit sur son physique. La jeune Kim avait ainsi nez un peu épais et des lèvres également bien différentes...