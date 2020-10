L'Incroyable Famille Kardashian : une personne coupée au montage, d'atroces révélations

On peut être multimillionnaire et être suivi par l'un des pires médecins du monde. C'est ce que des confrères américains ont appris au début du mois d'octobre, en voyant Scott Disick se faire soigner par un certain Dr Phillip Milgram dans un nouvel épisode de L'Incroyable Famille Kardashian. En effet, une plainte a été déposée à l'encontre de l'addictologue, qui était expert en fertilité avant son passage dans la télé-réalité.

En 1988, à l'époque où il était installé à San Diego, le Dr Phillip Milgram avait cru bon d'inséminer avec son propre sperme une patiente qui pensait avoir fait appel à un donneur anonyme. Elle essayait depuis plusieurs années de concevoir un enfant avec son mari, sans succès. Le docteur lui aurait alors recommandé le don de sperme. Il lui aurait assuré que le donneur était un collègue resté anonyme, dont le sperme avait par le passé "déjà inséminé des femmes avec succès". C'est là que le Dr Phillip Milgram avait utilisé sa propre semence, après quoi la patiente avait donné naissance à un petit garçon.

C'est en faisant un test ADN acheté sur internet que le fils de la victime (aujourd'hui âgé de 32 ans) a découvert qui était son vrai père, et que sa mère a décidé de porter plainte. Aux États-Unis, inséminer une patiente avec son propre sperme est un "viol médical", sévèrement puni par la loi.

Comme on peut l'apprendre dans le document officiel de la suspension de sa licence médicale, et dans le compte-rendu de son procès dans l'État de Californie, il ne s'agit pas du seul forfait du Dr Phillip Milgram . Il a été condamné à plusieurs amendes en 2000 pour avoir prescrit des médicaments comme du Xanax ou du Prozac à des personnes inadaptées, fait plusieurs diagnostics dangereux et des "actes répétés de négligence".

Face à ces révélations, un représentant de E!, la chaîne mère de L'Incroyable Famille Kardashian, a fait une déclaration dans les colonnes du Daily Beast : "Les apparitions du Dr Milgrams ont été supprimées de toutes les prochaines diffusions des épisodes de L'Incroyable Famille Kardashian."