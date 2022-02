Kanye West et Jay-Z avec leurs enfants au Super Bowl : Rumi a énormément grandi !

Certains sont venus pour la beauté du sport, d'autres pour le show de mi-temps... tous sont repartis avec le sourire. Le dimanche 13 février 2022, l'Amérique entière était en folie alors que se préparait la finale de la 56e édition du Super Bowl. Pour assister au match opposant les Rams aux Bengals, de nombreuses célébrités s'étaient rendues dans les tribunes du SoFi Stadium de Los Angeles, dont Dwayne Johnson, Antonio Brown, 2 Chainz, YG, Tyga, Justin Laboy...

Confortablement installés dans leurs sièges VIP, couples et familles ont chaleureusement applaudi les joueurs des deux équipes de football américain. Justin Bieber était accompagné de son épouse Hailey. Kendall Jenner était de sortie avec son beau basketteur Devin Booker. Quant à Jay-Z, il avait amené avec lui ses deux filles, Blue Ivy, 10 ans, et la petite Rumi, 4 ans - sans son frère jumeau, Sir. Kanye West, lui aussi, profitait d'un moment avec la chair de sa chair. Malgré le divorce houleux qu'il tente de signer avec Kim Kardashian, le rappeur a eu le droit de prendre sous son aile, pour la journée, North et Saint.

Le trio s'était rendu à la messe avant de venir assister à la finale du Super Bowl, remportée par les Rams à 23 contre 20. Dans une vidéo partagée sur Instagram, Kanye West filme ses enfants, leur demandant s'ils ont eu droit à de bonnes places en tribunes grâce à papa... et n'obtenant aucune réponse de leur part. Ce petit monde a, tout de même, largement apprécié le spectacle, dont le fameux show de mi-temps assuré, cette année, par les plus grands légendes du rap. L'année dernière, c'est The Weeknd qui avait eu droit à l'immense honneur de chanter pour la planète entière.