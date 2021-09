Kendall Jenner : Sexy en robe en cuir pour dîner avec son chéri

Bientôt un an et demi que Kendall Jenner et Devin Booker sont en couple ! Un duo discret qui ne se montre que très rarement en public. Le top model et son chéri basketteur ont fait une nouvelle sortie à deux cette semaine, l'occasion pour Kendall de sortir le grand jeu et ses jolies jambes...

Fai Khadra, ami proche de Kendall et Kylie Jenner, a eu 30 ans ce jeudi 9 septembre 2021. Le jeune homme, que des millions d'internautes soupçonnaient d'être le petit ami des deux soeurs, a fêté son anniversaire le jour même, lors d'un dîner au restaurant Lucali, à New York. Kendall Jenner et Devin Booker comptaient parmi les convives.

Les deux amoureux ont été surpris à leur sortie de l'établissement. Main dans la main, visages masqués, Kendall et Devin ont tenté de se faire discrets malgré la présence des photographes. Ces derniers ont pu remarquer le look très soigné du top model, composé d'une petite robe bustier noire en cuir et de sandales à talons rouges. Un sac à main également rouge accessoirisait sa tenue du soir.

Par cette rare apparition en amoureux, Kendall et Devin indiquent à leurs admirateurs qu'ils continuent d'écrire leur belle histoire. Celle-ci a commencé au printemps 2020, période à laquelle des soupçons ont vu le jour. L'ex-star de télé-réalité et l'athlète médaillé d'or olympique (avec les États-Unis aux JO de Tokyo) avaient alors enfreint les restrictions instaurées contre la pandémie de Covid-19 et étaient partis en road trip. Le couple avait quitté Los Angeles et pris la route en direction de l'État de l'Arizona, à 500 kilomètres du domicile de Kendall.

Depuis ce voyage, Kendall et Devin vivent leur romance le plus discrètement du monde. Quant aux soeurs de Kendall, Kylie vient d'annoncer sa grossesse et la future naissance de son deuxième enfant avec Travis Scott, Kourtney est folle de son chéri Travis Barker, Kim Kardashian est toujours en procédure de divorce de Kanye West et Khloé a encore rompu avec Tristan Thompson, infidèle récidiviste !