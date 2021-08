Khloé Kardashian toujours proche de son ex Tristan Thompson, mais pas réconciliés...

"La plus gentille, la plus attentionnée et la plus aimante"... Pour Khloé Kardashian, Tristan Thompson ne tarit pas d'éloges ! L'ex-compagnon de la star de télé-réalité en sait quelque chose. Ils sont restés proches pour leur fille True, malgré ses infidélités répétées et une nouvelle rupture.

"Ils disent qu'ils ne sont pas à nouveau ensemble, mais se voient souvent avec True", précise un informateur resté anonyme à E! News. Effectivement, Khloé et Tristan se voient fréquemment. Ils ont encore été aperçus ce mardi 17 août 2021 à Calabasas à Los Angeles, toujours avec leur fille de 3 ans. Les deux parents ont accompagné la petite True à un cours de danse.

Visages masqués, Khloé et Tristan affichaient une certaine complicité. "Elle veut qu'il soit présent et ils parlent tous les jours, a précisé l'insider d'E! News. Khloé lui a pardonné ce qu'il a fait et préfère simplement être en bons termes avec lui." La source ajoute que Khloé "aura toujours des sentiments" pour son ex-compagnon.